Несмотря на произошедшие в конце июня на Лиепайском шоссе трагические аварии, в которых погибли несколько человек, водители по-прежнему увлекаются рискованными обгонами на этом участке дороги - продолжая игры с судьбой. Один из таких опасных обгонов на Лиепайском шоссе зафиксировал свидетель Рейнис.

Легковой автомобиль Toyota C-HR выезжает на полосу встречного движения Лиепайского шоссе, чтобы обогнать грузовик, свидетельствует видеозапись. Однако вскоре такой же маневр совершает и сам грузовик, чтобы обогнать еще один медленно едущий грузовой автомобиль.

В какой-то момент эти три автомобиля на двухполосном шоссе образовали три полосы. Toyota мощностью 92 лошадиные силы решает вернуться обратно в свою полосу и подождать, пока фура обгонит медленный грузовик. После того как фура успешно завершила маневр и вернулась в свою полосу, Toyota начала свой обгон. Учитывая, что это происходило на повороте шоссе, где невозможно достаточно далеко увидеть дорогу впереди, внедорожник мощностью 92 л.с. также был вынужден вернуться в свою полосу за фурой - ведь навстречу уже ехал микроавтобус.

Ранее сообщалось, что в связи с серьезными дорожно-транспортными происшествиями на Лиепайском шоссе (A9) в конце июня Latvijas Valsts ceļi заказали экстренный аудит безопасности. Такие аудиты проводит Дирекция безопасности дорожного движения.

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