В пятницу в Риге из рва был извлечен мертвый человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Человека вытащили из рва на улице Квелес. Спасатели передали человека медикам, которые констатировали его смерть.
Также в пятницу вскоре после 14:00 спасатели получили вызов на улицу Яниса Порукса в Сигулде, где вытащили из Гауи погибшего человека.
Всего за минувшие сутки служба получила 48 вызовов - 11 на тушение пожаров, 25 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.
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