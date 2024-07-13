Более 20 пожарных в пятницу боролись с пламенем в одном из трехэтажных зданий в Дуналкской волости Южнокурземского края, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

На место пожарные прибыли около 15:46. В здании горело межэтажное перекрытие на площади 20 квадратных метров, а также конструкции кровли на площади 50 квадратных метров.

К работам по тушению пожара привлекался 21 пожарный-спасатель, а также добровольные пожарные из Гробини и Тадайки.

В 18:44 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за минувшие сутки служба получила 48 вызовов - 11 на тушение пожаров, 25 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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