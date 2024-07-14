13 июля в Гулбенском крае прицеп, оторвавшийся от автомобиля, сбил пешехода, который от полученных травм скончался, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.
Авария произошла в субботу около 9 часов утра в волости Стамериенас Гулбенского края.
Прицеп, на котором находился гоночный автомобиль, отцепился от автомобиля VW Transporter и наехал на пешехода 1947 года рождения. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Госполиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и расследует обстоятельства происшествия.
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