Foto: Aizsardzības ministrija

Морские силы Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море мужчин, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью латвийских Морских сил Даце Калниня.

В субботу, 13 июля из Эстонского объединенного морского и воздушного поисково-спасательного координационного центра (JRCC Таллинн) поступила информация о двух пропавших без вести в море людях, которые направлялись на водных мотоциклах из Калтене на эстонский остров Роню (Рухну).

Поселок Калтене расположен в Курземе на побережье Рижского залива, между Роей и Мерсрагсом. Принадлежащий Эстонии остров Рухну (Роню) находится в центральной части Рижского залива на расстоянии 36 км от побережья Латвии.

Последнее известное местонахождение гидроциклов и расчетный поисково-спасательный район находятся в территориальных водах Эстонии, поэтому поисково-спасательную операцию осуществляют эстонские Морские силы (JRCC Таллинн).

После получения информации, на основании соглашения о сотрудничестве, латвийская сторона немедленно направила к месту происшествия патрульный корабль Морских сил P-09 "Rēzekne".

В субботу, 13 июля, в ходе поисковой операции вертолет эстонского спасательного центра обнаружил в море два гидроцикла, людей на них не было. Поисково-спасательная операция продолжается.

Поисками пропавших людей занимается патрульное судно P-09 "Rēzekne" и поисково-спасательные подразделения Эстонии.

В поиске мужчин также участвует Латвийская государственная полиция. В полиции сообщили агентству LETA, что двое мужчин отправились в путь из поселка Роя в субботу, 13 июля, в 10 часов утра. Они собирались на гидроциклах добраться до острова Роню (Рухну), но исчезли в море около 13.40.

Один из пропавших мужчин — Евгений Кинт (1987 года рождения). На нем были синие шорты, темный спасательный жилет и темная одежда. Другой мужчина - Сергей Тваурис (1986 года рождения) - был одет в темно-красный спасательный жилет, темную одежду, темную обувь и белый шлем.

Госполиция призыввает всех, кто располагает какой-либо полезной информацией, которая поможет выяснить местонахождение пропавших мужчин, звонить по номеру 110.

Foto: Valsts policija

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