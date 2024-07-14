Морские силы Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью латвийских Морских сил Даце Калниня.

В субботу, 13 июля из Эстонского объединенного морского и воздушного поисково-спасательного координационного центра (JRCC Таллинн) поступила информация о двух пропавших без вести в море людях, которые направлялись на гидроциклах из Калтене на эстонский остров Роню (Рухну).

Поселок Калтене расположен в Курземе на побережье Рижского залива, между Роей и Мерсрагсом. Принадлежащий Эстонии остров Рухну (Роню) находится в центральной части Рижского залива на расстоянии 36 км от побережья Латвии.

Последнее известное местонахождение гидроциклов и расчетный поисково-спасательный район находятся в территориальных водах Эстонии, поэтому поисково-спасательную операцию осуществляют эстонские Морские силы (JRCC Таллинн).

После получения информации, на основании соглашения о сотрудничестве, латвийская сторона немедленно направила к месту происшествия патрульный корабль Морских сил P-09 "Rēzekne".

В субботу, 13 июля, в ходе поисковой операции вертолет эстонского спасательного центра обнаружил в море два гидроцикла, людей на них не было. Поисково-спасательная операция продолжается.

Поисками пропавших людей занимается патрульное судно P-09 "Rēzekne" и поисково-спасательные подразделения Эстонии.

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