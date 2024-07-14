Прокремлевская активистка Елена Крейле будет обжаловать приговор суда первой инстанции о лишении свободы на три года за размещение в окнах своего дома российской символики и других символов, прославляющих войну, сообщила агентству ЛЕТА защитник Крейле Елена Аверинская.

Ранее сообщалось, что в срок наказания было засчитано время, проведенное под стражей и под арестом, в общей сложности пять дней.

В ходе прений прокурор просил приговорить Крейле к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В прокуратуре сообщили агентству ЛЕТА, что прокурор удовлетворена приговором и не будет подавать протест.

Как ранее сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре, Крейле обвинялась в публичном восхвалении и оправдании преступлений России против мира и военных преступлений на Украине, а также геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных СССР в Латвии.

Обвиняемая не признает себя виновной в инкриминируемом ей преступлении.

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