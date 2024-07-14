Следственный отдел Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает молодого человека за совершение тяжкого преступления.
Если у вас есть какая-либо информация, которая способствовала бы выяснению личности и местонахождения юноши (см. фото), сотрудники правоохранительных органов призывают сообщить в Госполицию по телефонам 64603577, 64603521 или 112.
Госполиция также предлагает молодому человеку самому выйти на связь.
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