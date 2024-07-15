В окружном суде Оснабрюка передано дело 55-летнего гражданина Украины и его 49-летней жены, обвиняемых в жестоком убийстве гражданина Латвии. Как отмечают немецкие СМИ, обвиняемые являются инвалидами: у мужчины одна нога, а женщина передвигается в инвалидной коляске.

Как сообщает Grafschafter Nachrichten, преступники и жертва были знакомы. В один из февральских дней в доме украинцев проходила вечеринка, на которой, согласно обвинительному заключению, латвиец стал оказывать женщине знаки внимания.

Разгневанный муж ударил гостя бутылкой по голове. В результате полученной травмы пострадавший скончался. Испуганные хозяева сначала спустили тело в подвал, распилили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам, а затем утопили в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома.

Как уже сообщалось ранее, 17 февраля этого года пешеходы обнаружили в Нордхорне (федеральная земля Нижняя Саксония), в канале Эмс-Фехте человеческие останки, упакованные в несколько мешков. Вскрытие показало, что мужчина стал жертвой насильственного преступления.

В скором времени сотрудники правоохранительных органов ФРГ установили личность убитого — им оказался 53-летний латвиец, проживавший в Нижней Саксонии. Его личность была идентифицирована путем сравнения ДНК.

Спустя несколько дней удалось - 28 февраля - полиция задержала 54-летнего гражданина Украины, а спустя пару недель и его 49-летнюю партнершу.

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