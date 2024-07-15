По информации Видземского регионального управления полиции, вечером 13 июля, на 30-м к дороги Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии (Валка) произошла авария с участие трех автомобилей.

По первоначальной информации, водитель, управлявший Mercedes Benz, не смог соблюсти дистанцию, в результате чего врезался в Kia, который собирался повернуть.

После удара Kia вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Dacia. В результате аварии пострадали пять человек. Все они для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !