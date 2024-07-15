По информации Видземского регионального управления полиции, вечером 13 июля, на 30-м к дороги Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии (Валка) произошла авария с участие трех автомобилей.
По первоначальной информации, водитель, управлявший Mercedes Benz, не смог соблюсти дистанцию, в результате чего врезался в Kia, который собирался повернуть.
После удара Kia вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Dacia. В результате аварии пострадали пять человек. Все они для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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