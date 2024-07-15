Полиция прекратила поиски пропавшего в субботу в Рижском заливе гражданина Латвии.

Координационный центр морских и воздушных спасательных операций (JRCC) Департамента полиции и погранохраны Эстонии получил в субботу в 14.40 сообщение о том, что в Рижском заливе пропали два гражданина Латвии, направлявшиеся на остров Рухну (Роню). Один из мужчин в воскресенье самостоятельно выбрался на берег, но судьба другого неизвестна.

Латвийцы отправились к Рухну группой на 16 водных мотоциклах, по пути у двух мотосредств произошла техническая неисправность, и одна из машин начала набирать воду. Водные мотоциклы двух 37-летних мужчин остались в море. Заметив исчезновение людей, часть группы начала их поиски, но безуспешно.

По словам координатора JRCC Янека Сеппа, вертолет и добровольческий морской спасательный отряд Рухну также начали поиски пропавших.

В 16.17 оба джета и один шлем были обнаружены в 13 километрах от порта Рухну, но людей не было. Поиски продолжались до поздней ночи и рано утром возобновились как только рассвело.

В воскресенье около 14 часов местный житель Рухну сообщил в центр тревоги, что один из попавших в беду на море мужчин самостоятельно добрался до берега острова Рухну около шести часов утра. С его здоровьем все в порядке.

На основании полученной от него информации был размечен новый район поисков, и все задействованные в мероприятии спасательные силы были направлены на запад острова Рухну.

Утром в понедельник координатор JRCC Янек Сепп объявил, что активные поиски были прекращены в ночь на понедельник около 3 часов.

"Поиски длились почти 36 часов. К сожалению, нам не удалось найти пропавшего. Поисками продолжает заниматься полицейский участок Курессааре, и с помощью волонтеров Рухну продолжают проверять береговую линию острова", - сказал Сепп.

Одним из пропавших мужчин был Евгений Кинт (1987 года рождения). Вечером 14 июля поступиала информация, что Кинт найден живым на острове Рухну.

Другой мужчина - Сергей Тваури (1986 года рождения) - был одет в темно-красный спасательный жилет, темную одежду, темную обувь и белый шлем. Его поиски продолжаются.

Госполиция призывает всех, кто располагает какой-либо полезной информацией, которая поможет выяснить местонахождение пропавших мужчин, звонить по номеру 110.

Fоtо: Valsts policija

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