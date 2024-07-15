Сотрудники Отдела реагирования Западновидземского участка полиции остановили очень спешащего 42-летнего водителя, который в населенном пункте превысил скорость на более, чем 100 км/ч.

По информации Видземского регионального управления полиции, автомобиль Audi S8, ехавший на высокой скорости, засекли 14 июня, в 15.40, в Валмиере, на участке шоссе Валмиера — Руйена — граница Эстонии, где разрешенная скорость — 50 км/ч. Полиция зафиксировала, что водитель Audi разогнался до 159 км/ч.

Согласно Закону "О дорожном движении", превышение разрешенной скорости более чем на 70 километров в час, если оно совершено в населенном пункте, наказывается штрафом в размере от 1400 до 2000 евро и лишением права на управление транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.

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