Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Монику Бриеде (2008 г.р.), которую в последний раз видели в окрестностях железнодорожной станции "Иманта".
Ее приметы: рост 164 см, среднего телосложения, блондинка.
Особые приметы: пирсинг в нижней губе.
Была одета: темные брюки, черная рубашка, джинсовая куртка, свето-серая спортивная обувь.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.
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