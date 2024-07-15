Fоtо: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Монику Бриеде (2008 г.р.), которую в последний раз видели в окрестностях железнодорожной станции "Иманта".

Ее приметы: рост 164 см, среднего телосложения, блондинка.

Особые приметы: пирсинг в нижней губе.

Была одета: темные брюки, черная рубашка, джинсовая куртка, свето-серая спортивная обувь.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.

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