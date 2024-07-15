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Управление Таможенно-налоговогой полиции Службы госдоходов (VID) направило в специализированную прокуратуру материалы уголовного дела, начатого в отношении лица, которое выплачивало сотрудникам компании зарплату "в конвертах", а также уклонялось от уплаты налогов.

В ходе досудебного следствия было установлено, что компания,работающая в сфере частного высшего образования, ежемесячно принимала на работу 63-78 сотрудников. В период с января 2022 по июль 2022 года компания выплатила сотрудникам неучтенную в бухгалтерских отчетах зарплату на сумму более 230 000 евро. Также компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 000 евро.

"Нелегальные зарплаты в "конвертах" по-прежнему являются одной из важнейших составляющих теневой экономики. Особенно неприятно удивил тот факт, что компания, работающая в сфере образования, и которая, наоборот, должна подавать пример ответственного и честного поведения, могла поступить столь безответственно по отношению к своим сотрудникам.

Получение зарплаты в "конверте" в первую очередь вредит конкретному человеку – вашему работнику, который лишен социальных гарантий в ближайшем и отдаленном будущем", - заявила, комментируя этот случай, генеральный директор Службы госдоходов Байба Шмите-Роке.

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