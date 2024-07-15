По данным пресс-центра ГПС, в минувшую пятницу при патрулировании дороги P60 (Дагда-Аглона) пограничники обратили внимание на подозрительный автомобиль BMW 318. Сотрудники ГПС решили проверить водителя и его пассажиров, однако мужчина, заметив пограничников, решил увеличить скорость.

В ходе погони пограничники неоднократно призывали водителя остановиться, однако тот не реагировал на просьбы. Затем он потерял управление над автомобилем, после чего машина въехала в кювет. После этого водитель и четверо его пассажиров попытались сбежать, однако в скором времени с помощью служебной собаки и кинолога их удалось задержать.