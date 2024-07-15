Foto: Valsts robežsardze

В минувшую пятницу, 12 июля, сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали гражданина Грузии, который пытался провезти группу нелегалов и во время преследования попал в аварию.

По данным пресс-центра ГПС, в минувшую пятницу при патрулировании дороги P60 (Дагда-Аглона) пограничники обратили внимание на подозрительный автомобиль BMW 318. Сотрудники ГПС решили проверить водителя и его пассажиров, однако мужчина, заметив пограничников, решил увеличить скорость.

В ходе погони пограничники неоднократно призывали водителя остановиться, однако тот не реагировал на просьбы. Затем он потерял управление над автомобилем, после чего машина въехала в кювет. После этого водитель и четверо его пассажиров попытались сбежать, однако в скором времени с помощью служебной собаки и кинолога их удалось задержать.

Было установлено, что машиной управлял гражданин Грузии а его пассажирами оказались выходцы из стран Азии без действующих виз и ВНЖ.

В отношении грузина начат уголовный процесс.

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