Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела, начатого в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и двух лиц, подозреваемых в нанесении телесных повреждений средней тяжести сотруднику охраны.

В ходе следствия удалось установить, что работник Курземского регионального управления ГПСС в свободное от работы время вместе с двумя частными лицами, находясь в увеселительном месте, ввязался в конфликт с работниками заведения.

На место происшествия был вызван охранник, которому пожарный и его два человека нанесли несколько ударов по телу, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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