Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 13 июля, в 20.40 — 20.45, в Риге, напротив дома номер 8A по улице Гунара Астрас.

В это время автомобиль Volvo черного цвета на нерегулируемом переходе сбил водителя электросамоката Bolt. В результате ДТП мужчина на электросамокате получил травмы.

Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110. Полиция также призывает отозваться водителей, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать момент аварии.

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