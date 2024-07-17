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Земгальский районный суд приговорил к четырем месяцам условно мужчину, который использовал имеющиеся в его распоряжении фотографии женщины в обнаженном виде, пытался ее шантажировать.

По информации Генеральной прокуратуры, кроме того, с осужденного принято решение взыскать моральную и материальную компенсацию в размере 550 евро.

Согласно обвинительному заключению, в распоряжении мужчины оказались не только фото интимного характера, но также и переписка с жертвой. Он начал требовать деньги у женщины, а в случае отказа угрожал сделать их переписку и ее фотографии достоянием общественности.

Сначала женщина заплатила 50 евро. Но, получив деньги, шантажист не успокоился, и с тал требовать еще 50 евро. Испугавшись, что этим дело не закончится, потерпевшая обратилась в полицию.

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