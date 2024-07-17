В конце прошлой недели в Латвии в результате электротравмы пострадал 13-летний подросток, который пытался сам отремонтировать электроприбор, подключенный в это время к сети.

Как отмечают в AS Sadales tīkls, подросток дотронулся до неизолированному проводу, в результате чего получил удар током и пережил клиническую смерть. Пострадавшего для оказания неотложной помощи доставили в больницу.

Эксперт компании АО Sadales tīkls Артурс Шматс рассказал, что подобные случаи, которые иногда заканчиваются и летальным исходом, в Латвии регистрируются регулярно. Например, пару лет назад при похожих обстоятельствах погиб 54-летний мужчина, который решил отремонтировать водяной насос, когда прибор был подключен к сети. Погиб от удара током во время ремонта в доме и 34-летний мужчина.

АО Sadales tīkls напоминает, что нельзя производить ремонт электротехники, предварительно не отключив ее от источника питания – такие действия опасны для жизни!

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