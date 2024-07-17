Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы КПП "Гребнево" отправили обратно - в страну происхождения - 3234 коробки безалкогольных напитков из Афганистана.
Причиной отказа пропустить груз, который направлялся в Бельгию, послужили пробки на бутылках с напитками.
По информации ПВД, причиной отказа от груза стали пробки, которые можно было снять с бутылок с безалкогольными напитками. Как известно, со 2 июля 2024 года запрещена реализация напитков в одноразовой пластикосодержащей или композитной упаковке емкостью до трех литров, если колпачки и пробки, изготовленные из пластика, могут быть отделены от упаковки в процессе использования.
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