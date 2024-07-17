По информации ПВД, причиной отказа от груза стали пробки, которые можно было снять с бутылок с безалкогольными напитками. Как известно, со 2 июля 2024 года запрещена реализация напитков в одноразовой пластикосодержащей или композитной упаковке емкостью до трех литров, если колпачки и пробки, изготовленные из пластика, могут быть отделены от упаковки в процессе использования.