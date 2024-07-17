Госполиция выясняет личности лиц, изображенных на фото, которые, возможно, могут быть свидетелями преступления и могут оказать существенную помощь расследованию.

В полиции отметили, что эти люди проходили мимо Рижского Центрального вокзала 5 мая 2024 года, в 02.30.

Если вы опознали кого-то на этих фото, просьба обращаться в полицию по телефонам: 24960790, 67086416 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 67075333.

Полиция также призывает лиц, изображенных на фото, обращаться в полицию.

Fоtо: Valsts policija

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