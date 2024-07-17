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Земгальский районный суд приговорил водителя грузовика к двум месяцам тюремного заключения за вождение в состоянии алкогольного опьянения с содержанием более чем в три промилле в крови, сообщило агентство LETA со ссылкой на прокуратуру. Также суд постановил лишить осужденного водительских прав сроком на пять лет.

10 апреля этого года обвиняемый мужчина вел указанный грузовик с полуприцепом по дороге Рига-Вентспилс, повредил в Тукумсе дорожное ограждение путем наезда на него. После происшествия обвиняемый уехал с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.

Сотрудники полиции остановили управляемое обвиняемым транспортное средство в Тукумском крае.

В ходе предварительного уголовного расследования было установлено, что обвиняемый управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения с содержанием более 3,1 промилле в крови.

Транспортное средство принадлежит другому лицу, поэтому его нельзя конфисковать, но в таких случаях законом предусмотрено взыскание полной или частичной стоимости этого транспортного средства с совершившего преступление лица. В данном случае суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства частичную стоимость автомобиля - 6000 евро.

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