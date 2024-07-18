В Эстонии и Латвии продолжаются поиски пропавшего в субботу близ острова Рухну Серго (38), близкие даже арендовали для этого вертолет с пилотом. Но результата пока нет.

Fоtо: Из личного архива

Спасательный жилет Серго не обнаружен. Это, по словам Ярославы, вселяет надежду в то, что он жив и ему удалось выбраться на остров Рухну или Сааремаа.

О том, что произошло в субботу, Ярослава рассказала, опираясь на слова тех, кто вместе с Серго отправился на гидроциклах на остров Рухну. В море в беду попал не только Серго, но и 37-летний Евгений, которому позже удалось выбраться на остров Рухну и сообщить о себе местной жительнице. Евгений, спасшийся благодаря другу, находится сейчас в больнице.

В субботу 16 человек отправились на водных мотоциклах из латвийской Ройской волости на эстонский остров Рухну. Когда до Рухну оставалось менее пяти километров, у гидроцикла, которым управлял Евгений, возникла техническая неисправность.

Серго остановил свой водный мотоцикл, чтобы помочь другу. Остальные участники водного тура поинтересовались, не требуется ли помощь, но Серго и Евгений заверили, что все в порядке. Группа продолжила свой путь.

Между тем, море заштормило, и в общий чат в WhatsApp Серго написал "SOS", однако это сообщение участники поездки увидели не сразу, так как оказались вне зоны. Увидев тревожное сообщение, группа отправилась на гидроциклах туда, где они в последний раз видели Серго и Евгения. Но там никого не оказалось. В течение часа они вели поиски, после чего вызвали помощь. Сообщение о пропавших в море людях поступило в Эстонский объединенный морской и воздушный поисково-спасательный координационный центр (JRCC) в 14.40.

В это время Серго и Евгений плыли к острову Рухну, так как их гидроциклы опрокинулись. Поначалу мужчины плыли вместе, но затем разделились. В 16.17 Рухнуский добровольческий морской спасательный отряд обнаружил в море в 13 километрах от порта Рухну два гидроцикла и один шлем.

Fоtо: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

По сообщению Департамента полиции и погранохраны (PPA), Евгений доплыл до острова Рухну на следующий день около шести часов утра, вскоре он увидел жилой дом. Хозяйка была дома и сообщила в Центр тревоги о мужчине.

Fоtо: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

Полиция: мы проверяем все сообщения

Как сказала участковый полицейский Курессаареского отделения полиции Аннели Тийк, после того, как вместе с Евгением уточнили район поисков, до трех часов ночи понедельника велись активные поисковые работы. В поисках пропавшего в море человека были задействованы дроны, вертолет и суда, но обнаружить Серго не удалось. Активные поиски в море были прекращены.

В понедельник добровольцы с острова Рухну продолжили поисковые работы в прибрежной зоне, вечером к ним подключились родственники и знакомые пропавшего мужчины. В понедельник во второй половине дня район еще раз проверили с самолета РРА, но безрезультатно. Во вторник полицейские и волонтеры продолжали искать Серго на острове с помощью дрона. Вечером район поисков осмотрели с вертолета, который арендовали близкие пропавшего мужчины.

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