В четверг, 18 июля, около 12.00 на Бауском шоссе (Иецавская волость) произошло ДТП: у автомобиля лопнуло колесо, в результате чего водитель потерял управление, а автоцистерна съехала с дороги в кювет и перевернулась.
В результате аварии никто не пострадал.
С учетом того, что автоцистерна перевозила газ, из соображений безопасности изначально пришлось полностью блокировать движение по автотрассе и организовать движение в объезд.
На данный момент движение на данном участке дороги блокировано лишь частично.
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