Пожилая жительница Лиепаи перечислила мошенникам 2300 евро, думая, что таким образом спасет сына от пьянства, рассказала агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Пожилой женщине позвонили мошенники, которые утверждали, что являются посредниками между Богом и человеком, и спросили женщину, есть ли у нее проблемы со здоровьем, на что она откровенно ответила, что у ее сына проблемы с алкоголем, что разбивает ей сердце.

Мошенники, услышав слова женщины, заявили, что видят - ангел смерти действительно стоит рядом с ее сыном, она останется одна. Мошенники, заявившие, что находятся в контакте с Богом, заявили, что заступятся за сына: будут ставить свечи в церквях, но женщина должна им заплатить.

В результате женщина четырьмя платежами перечислила 2300 евро. После перевода этой суммы женщине неоднократно звонили мошенники и требовали еще 14 000 евро. Только после этого женщина поняла, что происходит что-то подозрительное, и сообщила в Государственную полицию.

Государственная полиция штата возбудила уголовный процесс в связи с произошедшим.

Государственная полиция призывает жителей не вводить свои личные данные и данные интернет-банков на сомнительных сайтах, а также не подтверждать платежи, если вы в них не уверены, и ни в коем случае не передавать свои банковские данные третьим лицам.

В случае, если у человека пропал деньги со счета или были осуществлены переводы на другие счета, следует как можно скорее уведомить об этом свой банк, а затем обратиться в ближайшее отделение Государственной полиции или отправить заявление в электронном виде.

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