За один день литовские пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Западную Европу из Латвии. Правоохранительным органам также удалось задержать их проводника.

Во вторник утром сотрудники пограничного пункта "Шяуляй" для проверки остановили на дороге Расейняй-Титувенай-Радвилишкис автомобиль Fiat Ulyse.

Машиной с польскими номерами управлял 52-летний гражданин Украины, у которого истек ВНЖ, выданный в Испании. Водитель автомобиля перевозил шестерых иностранцев: двух женщин и четырех мужчин. Пятеро из них были гражданами Ирака: самому молодому 20 лет, а самому старшему - 50 лет. Шестым оказался32-летний мужчина из Сирии. Ни у кого из них не было документов, дающих право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.

Нелегальные мигранты планировали добраться до Германии. По предварительным данным, сначала они отправились в Россию, оттуда в Белоруссию, откуда нелегально пересекли государственную границу и оказались в Латвии.

Водитель и его пассажиры задержаны. По делу начато досудебное расследование. За такое преступление литовским законодательством штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет.

В тот же день в Калварийском районе Литвы, всего в полукилометре от государственной границы с Польшей, сотрудники пограничного пункта "Калвария" заметили группу лиц, бегущих из леса через дорогу на другую сторону леса. Пограничники быстро заблокировали территорию и начали интенсивные поиски.

Вскоре в лесном массиве были арестованы 8 мужчин. Все они являются гражданами Сирии в возрасте от 18 до 46 лет. Четверо из них предъявили документы, удостоверяющие личность, остальные - латвийские удостоверения просителей убежища.

По имеющимся данным, иностранцы попали в Литву из Латвии, куда они въехали после незаконного пересечения границы с Беларусью.

В Государственной пограничной службе Литвы отмечают, что в этом году масштабы нелегальной вторичной миграции из Латвии хоть и сократились, но все еще остаются высокими.

За первую половину текущего года были задержаны 140 нелегалов, 65 из них пытались сбежать из Латвии, ранее запросив там убежище.

Литовскими пограничниками также были задержаны нелегалы, которые незаконно пересекли границу Латвии из Беларуси и направлялись в Западную Европу транзитом через Литву группами от 4 до 12 человек.

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