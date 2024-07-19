Foto: Interpol

Нацполиция Испании и Украины изъяли 11 золотых предметов стоимостью более 60 миллионов евро, принадлежавших "скифской" культуре и незаконно вывезенных из Украины в Испанию.

В ходе восьмой операции "Пандора" при совместных усилиях 25 стран было арестовано 85 человек и изъято около 6400 незаконно вывезенных предметов искусства, в том числе из Украины.

"Во время Пандоры VIII было проведено несколько тысяч проверок в аэропортах, портах и ​​пунктах пересечения границы, а также в аукционных домах, музеях и частных домах. Правоохранительные органы также патрулировали интернет и провели 6000 онлайн-проверок, что привело к возвращению 580 украденных товаров. Всего 113 уголовных и 137 административных дел еще продолжаются, ожидаются дополнительные аресты и конфискации", - отметили в сообщении пресс-службы Интерпола.

В частности, нацполиция Испании и Украины изъяли 11 золотых предметов стоимостью более 60 миллионов евро, принадлежавших "скифской" культуре и незаконно вывезенных из Украины в Испанию.

Участвующие в масштабной операции страны-участницы: Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Мальта, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия , Румыния, Испания, Сербия, Швеция, Украина, Великобритания.

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