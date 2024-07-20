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В пятницу около 19:50 в Иецавской волости Баускского края у дороги был найден труп мужчины, рядом с которым находился велосипед, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию.

Государственная полиция начала уголовный процесс по данному случаю и выясняет точные причины происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек и один погиб.

Всего в сфере дорожного движения было вынесено 489 решений об административных правонарушениях, из них 236 за превышение скорости.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато четыре административных процесса и девять уголовных процессов.

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