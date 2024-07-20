Рижский городской суд на этой неделе приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы за ложный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре Origo в столице, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Дело было рассмотрено менее чем за 48 часов с момента совершения преступления.

Прокурор удовлетворена вынесенным приговором.

Согласно обвинительному заключению, вечером 16 июля мужчина позвонил на единый номер экстренных служб 112 и сообщил, что в "Origo" заложено взрывное устройство. Мужчина осознавал, что его сообщение не соответствует действительности.

Обвиняемый уже ранее представал за аналогичные проступки перед судом, а данное преступление совершил менее чем через два месяца после освобождения из места заключения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !