В минувший четверг, 18 июля, в Югльском канале купались пятеро друзей, один из них — индийский студент Албин Шинто — на берег не вернулся. Друзья сразу же обратились с заявлением в Госполицию.
Как рассказал eng.lsm.lv свидетель ЧП Арик Харйи, его однокурсник Албин приехал в Латвию на обучение из штата Керала.
По совам очевидца, во время купания с Албином что-то случилось и он исчез под водой. На помощь тонущему другу бросились его приятели, но и им не удалось помочь Албину. Более того, их самих спас проплывавший мимо того места рыбак.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, водолаз и полиция. Поиски заняли около двух-трех часов, однако около полуночи были прерваны.
Изначально планировалось продолжить поиски с утра, но позже друзьям пропавшего студента рассказали, что раньше понедельника этого не произойдет, так как ресурсы ограничены.
О ЧП проинформировано посольство Индии, а также родители Албина в Индии.
В Госполиции порталу Delfi пояснили, что 18 июля была получена информация о том, что в Югльском канале, в районе улицы Канала ушел купаться и не вернулся молодой мужчина. К его поискам привлекли сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Поисково-спасательные работы велись несколько часов, но результата не принесли.
Пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева также пояснила, что в подобных случаях всегда важны первые часы поисков, а с учетом того что в канале течение, тело мужчины, скорей всего, может находиться не там, где в последний раз был замечен Албин.
Напомним, в 2020 году в одном из озер Латвии утонул 26-летний студент из Индии, который обучался в Риге ведению гостиничного бизнеса. Его тело было найдено и позже передано семье в Индию.