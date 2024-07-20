В минувший четверг, 18 июля, в Югльском канале купались пятеро друзей, один из них — индийский студент Албин Шинто — на берег не вернулся. Друзья сразу же обратились с заявлением в Госполицию.

Как рассказал eng.lsm.lv свидетель ЧП Арик Харйи, его однокурсник Албин приехал в Латвию на обучение из штата Керала.

По совам очевидца, во время купания с Албином что-то случилось и он исчез под водой. На помощь тонущему другу бросились его приятели, но и им не удалось помочь Албину. Более того, их самих спас проплывавший мимо того места рыбак.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, водолаз и полиция. Поиски заняли около двух-трех часов, однако около полуночи были прерваны.

Изначально планировалось продолжить поиски с утра, но позже друзьям пропавшего студента рассказали, что раньше понедельника этого не произойдет, так как ресурсы ограничены.

О ЧП проинформировано посольство Индии, а также родители Албина в Индии.

В Госполиции порталу Delfi пояснили, что 18 июля была получена информация о том, что в Югльском канале, в районе улицы Канала ушел купаться и не вернулся молодой мужчина. К его поискам привлекли сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. Поисково-спасательные работы велись несколько часов, но результата не принесли.

Пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева также пояснила, что в подобных случаях всегда важны первые часы поисков, а с учетом того что в канале течение, тело мужчины, скорей всего, может находиться не там, где в последний раз был замечен Албин.

Напомним, в 2020 году в одном из озер Латвии утонул 26-летний студент из Индии, который обучался в Риге ведению гостиничного бизнеса. Его тело было найдено и позже передано семье в Индию.

Embassy is in regular contact with Latvian authorities regarding the unfortunate incident of suspected drowning of an Indian student in Riga



We remain in touch with the family and will continue to extend all possible help — India in Sweden & Latvia (@IndiainSweden) July 20, 2024

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