16 июля вскоре после полуночи в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от том, что водитель Audi шумит мотором и громко включает музыку во дворе многоквартирного дома. На место происшествия был направлен ближайший автопатруль муниципальной полиции.

Прибыв по адресу, полицейские увидели, что автомобиль припаркован на тротуаре. Из машины вышел заметно пьяный мужчина, который потом обошел машину и уселся на пассажирское место, сделав вид, что ничего не происходит.

Полицейские несколько раз попросили мужчину предъявить документы, однако он утверждал, что ничего не делал и машиной не управлял. Позже при проверке данных выяснилось, что у мужчины вообще нет водительских прав, то есть их уже однажды отобрали.

На место происшествия была вызвана Госполиция. Из слов человека, вызвавшего полицию, следовало, что машина все же была какое-то время в движении,но зафиксировать этот факт не удалось, поэтому для привлечения лица к ответственности за вождение в нетрезвом виде не было доказательств.

Муниципальная полиция оштрафовала мужчину на 30 евро за то, что он стоял на тротуаре.

Несмотря на то, что мужчина был предупрежден, спустя три часа сотрудники муниципальной полиции, патрулировавшие ночные улицы в Золитуде, заметили тот же автомобиль Audi, который теперь ехал. Водитель совершал опасный маневр, после чего его сразу остановили и задержали. Уйти от ответственности на сей раз не удалось.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения 2,5 промилле. Затем он был передан Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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