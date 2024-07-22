В грузовике, остановленном для проверки в Вилкавишкисском районе, что на границе Литвы с Калининградской областью РФ, литовские должностные лица обнаружили около 410 кг спрятанных наркотиков, сообщила в понедельник полиция.

Их рыночная стоимость составляет более 4 млн евро.

Согласно сообщению, после длительного и сложного расследования следователи-криминалисты Главного комиссариата полиции Паневежского округа 3 июля задержали грузовик с полуприцепом в Вилкавишкисском районе недалеко от Кибартай, что на границе с Россией.

После разбора днища полуприцепа в тайнике было обнаружено около 410 кг наркотического вещества - гашиша.

"Оценивая размеры изъятого нелегального груза, маршрут движения фуры и полуприцепа, лиц, причастных к преступному деянию, можно предположить, что это транзитный груз, перевозимый по традиционному маршруту Запад-Восток. По имеющейся информации, полуприцеп должен был доехать до России", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере с целью их распространения.

Двое подозреваемых в совершении преступления были арестованы и помещены под стражу на три месяца: гражданин России 1967 года рождения и гражданин Литвы 1982 года рождения.

По данным полиции, по мере продолжения расследования подозреваемых может быть больше.

Foto: PANEVĖŽIO POLICIJA

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