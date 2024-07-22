В грузовике, остановленном для проверки в Вилкавишкисском районе, что на границе Литвы с Калининградской областью РФ, литовские должностные лица обнаружили около 410 кг спрятанных наркотиков, сообщила в понедельник полиция.
Их рыночная стоимость составляет более 4 млн евро.
Согласно сообщению, после длительного и сложного расследования следователи-криминалисты Главного комиссариата полиции Паневежского округа 3 июля задержали грузовик с полуприцепом в Вилкавишкисском районе недалеко от Кибартай, что на границе с Россией.
После разбора днища полуприцепа в тайнике было обнаружено около 410 кг наркотического вещества - гашиша.
"Оценивая размеры изъятого нелегального груза, маршрут движения фуры и полуприцепа, лиц, причастных к преступному деянию, можно предположить, что это транзитный груз, перевозимый по традиционному маршруту Запад-Восток. По имеющейся информации, полуприцеп должен был доехать до России", - говорится в сообщении полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере с целью их распространения.
Двое подозреваемых в совершении преступления были арестованы и помещены под стражу на три месяца: гражданин России 1967 года рождения и гражданин Литвы 1982 года рождения.
По данным полиции, по мере продолжения расследования подозреваемых может быть больше.