В минувшее воскресенье сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) в рамках процессуальных действий явились на два объекта, связанных с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок.

В результате уголовно-процессуальных действий СГБ изъяла носители информации, а также документы. В настоящее время изъятые документы и носители анализируются.

В СГБ пояснили, что уголовно-процессуальные действия проводились в рамках начатого в феврале 2024 года уголовного процесса о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок со спецслужбами России.

Как сообщалось, утечка электронной переписки показала, что Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими органами.

Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.

После публикации Re:Baltica Жданок выступила с заявлением для СМИ, в котором подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.

"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои коллеги-единомышленники продолжаем и будем продолжать использовать трибуну Европарламента для борьбы с неофашизмом. Обвинения в моих контактах с некоторым людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают", — говорится в заявлении Жданок. Она также напоминает, что ее имени не было в так называемых мешках ЧК, в отличие от многих известных политиков, так как она не сотрудничала и не сотрудничает ни с какими спецслужбами.

В СГБ на вопросы Re:Baltica о том, чем для евродепутата могут закончиться разоблачения о сотрудничестве со спецслужбами враждебной страны, ответили, что закон предусматривает ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности только с 2016 года и применить его задним числом нельзя. В то же время СГБ будет оценивать одно из электронных писем Жданок, датированное 2017 годом, когда ответственность уже предусмотрена.

Fоtо: Valsts drošības dienests

Fоtо: Valsts drošības dienests

Fоtо: Valsts drošības dienests

Fоtо: Valsts drošības dienests

Fоtо: Valsts drošības dienests

Fоtо: Valsts drošības dienests

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