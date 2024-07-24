Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) 23 июля задержали 27 нелегалов, пересекших границу, а также четверо граждан Латвии, которые помогали им пробраться на территорию ЛР.

По данным ГПС, пограничники остановили в Аугшдаугавском крае автомобиль Chrysler Grand Voyager, которым управлял гражданин Латвии. При проверке документов в машине обнаружили пассажирку (гражданку ЛР) и 16 нелегалов, не имевших документов, удостоверяющих личность.

Спустя некоторое время на одном из хуторов в Аугшдаугавском крае в ходе следственных действий пограничники задержали еще двух граждан Латвии, помогавших нелегалам. Там же в погребе нашли еще 11 нелегалов азиатского происхождения без виз и документов.

В отношении граждан Латвии начаты уголовные процессы. За это преступление им может грозить от 2 до 8 лет лишения свободы.

Fоtо: Valsts robežsardze

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