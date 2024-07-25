Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция Украины предотвратили серию терактов в Украине и Евросоюзе.

В разных регионах Украины нейтрализована агентурная группа ФСБ, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей. Об этом сообщила СБУ на своем Telegram-канале, подчеркнув, что основными целями злоумышленников были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии.

Организатор и его сообщник были задержаны во время комплексных мероприятий на Прикарпатье. Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы РФ.

"В состав преступной группы входили 19 человек, которые были рассредоточены по местам жительства в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Запорожье... Фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов. Для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах.

Фигуранты готовили для них поддельные документы, чтобы "отправить" завербованных поджигателей за границу. В частности, паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты, оформленные на третьих лиц. Таким образом, агентура РФ планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и "легализовать" их на территории ЕС", - говорится в сообщении.

После совершения поджогов исполнители должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего "отчета" в ФСБ.

Медиа-файлы планировалось использовать для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в Евросоюзе.

В ходе 37 обысков в помещениях, автомобилях и гаражных помещениях были изъяты мобильные телефоны, носители информации, черновые записи и поддельные документы, автомат АК, пистолеты, в частности Gloсk 19 с патронами и глушителями, а также банковские карты и большие суммы наличных денег, которые тратили на вербовку потенциальных поджигателей.

Организатору агентурной группы ФСБ и его сообщнику объявлено подозрение по статьям за госизмену, совершенную в условиях военного положения, а также за подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Следствие по делу продолжается. По украинскому законодательству, злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Fоtо: СБУ

Fоtо: СБУ

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