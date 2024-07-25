Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Олега Савинова (1985 г.р.), которого в последний раз видели 4 июля, когда он выходил из реабилитационного центра Reto Cerība (Кангари, Ропажский край).
Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit