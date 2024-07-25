Госполиция задержала пятерых подозреваемых в возможной подготовке убийства государственного должностного лица.
В пресс-центре Госполиции пояснили, что в рамках уголовного процесса ведутся процессуальные действия, в том числе, ведутся обыски на объектах, проверяются и автомобили.
Более подробную информацию по этому делу полиция пообещала представить 26 июля.
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