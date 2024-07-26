Благодаря профессионализму сотрудников Госполиции удалось задержать группу лиц, возможно, готовивших убийство высокопоставленного сотрудника Госполиции. Двое из пяти задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все задержанные являются жителями Латвии.

Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что планируемое преступление может быть связано с профессиональной деятельностью полицейского, а также с местью.

По данным Госполиции, 25 и 26 июля проведены 15 обысков на различных объектах, задержаны пять человек. Полиция обыскала пять мест жительства, а также десять транспортных средств.

По словам Андрея Гришина, в ходе обысков изъята полицейская форма, пять единиц оружия, глушитель, рации, глушителя связи, 53 000 евро наличными, а также 17 кг марихуаны.

В минувший четверг в соцсетях появилась информация, что речь может идти о покушении на Романа Яшина, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями, а также возглавлял 1-й отдел Главного управления уголовной полиции. В настоящее время Яшин руководит Управлением по борьбе с киберпреступлениями.

Андрей Гришин не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что готовилось покушение на Романа Яшина.

Также ранее в соцсетях появилось видео, на котором предприниматель Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, заявляет на судебном заседании, что полиция провела обыск у его сына, которого обвиняют в желании убить Романа Яшина. Бабенко заявил, что его сыну инкриминируют "то же самое, что и мне".

По данным полиции, по этому делу задержаны пять человек. В ближайшие дни будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Одна из целей дальнейшего расследования – выяснить, причастны ли к этому преступлению и другие лица.

Дело о покушении на Бункуса

Как сообщалось ранее, весной 2018 года в Межапарке, недалеко от Министерства внутренних дел, был застрелен Мартиньш Бункус. В конце 2022 года бизнесменам Михаилу Ульману и Александру Бабенко были предъявлены обвинения в заказе убийства, а Вячеславу Кривошею — в его совершении.

Следователи считают, что организатором убийства был Геннадий Валягин, который сам был убит в микрорайоне Плявниеки весной 2022 года.

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