Благодаря профессионализму сотрудников Госполиции удалось задержать группу лиц, возможно, готовивших убийство высокопоставленного сотрудника Госполиции. Двое из пяти задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все задержанные являются жителями Латвии.

Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что планируемое преступление может быть связано с профессиональной деятельностью полицейского, а также с местью.

По данным Госполиции, 25 и 26 июля проведены 15 обысков на различных объектах, задержаны пять человек. Полиция обыскала пять мест жительства, а также десять транспортных средств.

По словам Андрея Гришина, в ходе обысков изъята полицейская форма, пять единиц оружия, глушитель для огнестрельного оружия, рации, глушитель связи, 53 000 евро наличными, а также 17 кг марихуаны.

Кроме того, изъято около 40 носителей информации (мобильные телефоны, компьютеры и т. д.), трекеры и прибор ночного видения.

Полиция начала уголовный процесс по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 118 УЗ Латвии — о подготовке к убийству в связи с исполнением потерпевшим своих служебных и профессиональных обязанностей. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или же тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет лишения свободы и последующим пробационным надзором на три года.

В минувший четверг в соцсетях появилась информация, что речь может идти о покушении на Романа Яшина, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями, а также возглавлял 1-й отдел Главного управления уголовной полиции. В настоящее время Яшин руководит Управлением по борьбе с киберпреступлениями.

Андрей Гришин не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что готовилось покушение на Романа Яшина.

По данным полиции, по этому делу задержаны пять человек. В ближайшие дни будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Одна из целей дальнейшего расследования – выяснить, причастны ли к этому преступлению и другие лица.

Также ранее в соцсетях появилось видео, на котором предприниматель Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, заявляет на судебном заседании, что полиция провела обыск у его сына, которого обвиняют в желании убить Романа Яшина. Бабенко заявил, что его сыну инкриминируют "то же самое, что и мне".

Дело о покушении на Бункуса

Как сообщалось ранее, весной 2018 года в Межапарке, недалеко от Министерства внутренних дел, был застрелен Мартиньш Бункус. В конце 2022 года бизнесменам Михаилу Ульману и Александру Бабенко были предъявлены обвинения в заказе убийства, а Виктору Кривошею — в его совершении.

Следователи считают, что организатором убийства был Геннадий Валягин, который сам был убит в микрорайоне Плявниеки весной 2022 года.

По версии обвинения, идея убить Мартиньша Бункуса возникла у Ульмана еще в 2016 году. Он был недоволен работой Бункуса по процессу неплатежеспособности SIA Rego Trade, в результате которого с самого Ульмана была бы взыскана значительная сумма средств.

В связи с этим в 2016 году Ульман и Бабенко договорились с Геннадием Валягиным о том, что он поможет организовать убийство Бункуса. Следует отметить, что уголовное преследование Валягина было прекращено в связи с его убийством в марте прошлого года.

Следователи полагают, что Ульман и Бабенко были готовы заплатить за убийство Бункуса в общей сложности 300 000 евро. Из этих денег 100 000 досталось бы организатору Валягину, а остальные 200 000 — исполнителю Кривошею.

По версии обвинения, еще весной 2016 года Валягин передал Кривошею информацию о местонахождении Бункуса, поручив ему разыскать адвоката, чтобы выяснить маршрут его ежедневных поездок и способствовать совершению убийства.

В обмен на выяснение ежедневного маршрута Бункуса Кривошей получил от Валягина 3000 евро. Сразу же после того, как распорядок дня Бункуса был выяснен, Валягин предложил Кривошею 200 000 евро за убийство юриста.

По версии обвинения, Кривошей принял предложение и вскоре выехал в Литву, где неустановленные лица предоставили обвиняемому автомобиль BMW X5 темного цвета с литовским регистрационным номером, а также мотоцикл BMW с британскими номерами.

Валягин предоставил два автомата с глушителями, полуавтоматический пистолет Макарова и боеприпасы. Этот арсенал был передан Кривошею, который на оборудованном в Кекавском крае стрельбище убедился, что все работает.

Организаторы убийства решили действовать в лучших традициях голливудских фильмов. Кривошей нанял неустановленного следствием человека, которому было поручено управлять мотоциклом, с которого Кривошей должен был вести стрельбу.

Тройка — Валягин, Кривошей и водитель — неоднократно проезжала по ежедневному маршруту Бункуса, выбрав в качестве места для убийства перекресток улиц Вароню и Висбияс. В неустановленный день Кривошей и водитель выехали на запланированное место преступления, но убийство не состоялось, так как Бункус в тот день выбрал другой маршрут.

Однако это не остановило преступников, и 27 сентября 2016 года они повторили попытку. Сидя на заднем сиденье мотоцикла, Кривошей зарядил автомат, направил его на машину Бункуса и попытался выстрелить в него, но и на этот раз убийство не удалось, так как оружие не сработало. Поняв, что покушение не удалось, Кривошей и его сообщник покинули место планируемого преступления.

Сразу же после неудавшегося покушения Кривошей передал Валягину все оружие и мобильные телефоны и уехал в Россию, чтобы, по мнению обвинения, дождаться более подходящего момента для совершения убийства Бункуса.

Почти через год, в конце 2017 года, Кривошей вновь встретился с Валягиным, который заявил, что убийство Бункуса все же необходимо осуществить. На этот раз было решено, что для совершения преступления будет использован грузовик, накрытый брезентом, а само убийство будет совершено из автомата Калашникова.

По данным следствия, в 2017 году также состоялась встреча Валягина и Бабенко. Именно Бабенко передал Валягину конверт с 10 000 евро, которые предназначались для приобретения автомобилей, необходимых для совершения убийства. Этот конверт Валягин передал Кривошею, который использовал 5 000 евро на покупку автомобиля, а оставшиеся 5 000 евро оставил себе. Встреча Кривошея и Валягина состоялась у офиса SIA Mono.

Готовясь к убийству, преступники также сделали специальный вырез в задней части грузовика, где была установлена специально изготовленная опора для стабилизации огнестрельного оружия.

В роковой день — 30 мая 2018 года — Кривошей сел в кузов грузовика и вместе с водителем поехал на заранее выбранное место убийства. Следует отметить, что автомат Калашникова Кривошея был оснащен пламегасителем.

Из обвинительного заключения следует, что Кривошей открыл огонь по автомобилю Бункуса, когда тот начал совершать обгон.

После совершения убийства Кривошей и его водитель покинули место преступления, направившись по заранее оговоренному адресу, где уже находился BMW X5, чтобы скрыться, а использовавшийся при убийстве грузовик был подожжен.

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