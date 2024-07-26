Артем Бабенко, подозреваемый в возможной подготовке убийства высокопоставленного сотрудника Госполиции Романа Яшина, не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом перед судебным заседанием о мере пресечения задержанному заявил его адвокат Эгонс Русанов.

По мнению адвоката, в решении полиции изложены глупости, не имеющие законного обоснования. Также Русанов сообщил, что изъятое во время обысков оружие было обнаружено по адресам, не связанным с Бабенко-младшим.

На данный момент известно, что в пятницу в качестве ареста суд избрал меру пресечения для одного подозреваемого.

Как уже сообщалось ранее, Госполиция задержала группу лиц, возможно, готовивших покушение на бывшего начальника 1-го отдела Управления уголовной полиции Романа Яшина. В ходе обысков у подозреваемых изъяли полицейскую форму, оружие, 54 000 евро наличными, а также 17 кг марихуаны.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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