Рижский городской суд принял сегодня решение об аресте Артема Бабенко, предполагаемого организатора убийства чиновника Государственной полиции Романа Яшина, сообщило агентство LETA.

Задержание Бабенко было назначено в качестве меры пресечения, и его можно будет обжаловать в Рижском районном суде. Адвокат задержанного Эгонс Русанов уже заявил, что решение будет обжаловано.

С мотивацией суда адвокат сможет ознакомиться 29 июля, когда станет известен полный текст решения суда.

Адвокат подчеркнул, что не может комментировать, знает ли Бабенко остальных четверых задержанных, поскольку защита не располагает подробной информацией о деле и других задержанных.

Артем Бабенко, подозреваемый в возможной подготовке убийства высокопоставленного сотрудника Госполиции Романа Яшина, не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом перед судебным заседанием о мере пресечения задержанному заявил его адвокат Эгонс Русанов.

По мнению адвоката, в решении полиции изложены глупости, не имеющие законного обоснования. Также Русанов сообщил, что изъятое во время обысков оружие было обнаружено по адресам, не связанным с Бабенко-младшим.

На данный момент известно, что в пятницу в качестве ареста суд избрал меру пресечения для одного подозреваемого.

Как уже сообщалось ранее, Госполиция задержала группу лиц, возможно, готовивших покушение на бывшего начальника 1-го отдела Управления уголовной полиции Романа Яшина. В ходе обысков у подозреваемых изъяли полицейскую форму, оружие, 54 000 евро наличными, а также 17 кг марихуаны.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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