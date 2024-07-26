Пиерижский Южный участок Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Ивара Фелдманса 1983 года рождения, который 22 июля этого года на пароме отправился рыбачить в Финляндию и с 24 июля с ним невозможно созвониться.

Приметы мужчины: рост 183 см, среднего телосложения, лысый, короткая борода в области шеи.

Был одет в черную футболку, светло-коричневые шорты, темные спортивные обувь, с собой синяя с черным спортивная сумка.

Государственная полиция призывает рассмотреть фотографию мужчины и откликнуться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.

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