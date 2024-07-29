В Григишкес на человека упало поваленное ветром дерево, об этом в передаче "День на Delfi" сообщил представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Гедиминас Шукшта.

"Зафиксирован один несчастный случай – погиб человек. В Григишкес в половине 9 дерево упало на человека, к сожалению, спасти человека не удалось", – сказал он.

По данным полиции, дерево упало на женщину, которая выгуливала собаку.Погибла женщина 1974 г.р.

Врачи скорой ничем не могли помочь пострадавшей.

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