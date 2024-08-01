Пиерижский Южный участок Управления Государственной полиции Рижского региона пропавшего без вести Мартиньша Мейнартса 1987 года рождения.

Мужчина последний раз связывался с родственниками 17 июля этого года и сообщил, что с 19 июля поедет работать в Лиепаю. С тех пор его местонахождение неизвестно. Адрес места жительства мужчины: Медециемс Олайнского края.

Приметы: рост 173 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. Возможно, был одет в джинсы и оранжевые рабочие ботинки.

Государственная полиция призывает всех ознакомиться с фотографией Мартиньша Мейнартса. Если у вас есть информация о возможном местонахождении мужчине - сообщите об этом по телефону 110!

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