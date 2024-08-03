В ночь на субботу, в 03.37 на пульт дежурного поступил вызов из Латгальского предместья Риги, где горела квартира в одном из многоэтажных домов.
Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что горит квартира и балкон на 9-м этаже. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
По информации соцсетей, пожар произошел в микрорайоне Плявниеки, на улице Дравниеку.
Еще до приезда сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы из дома были эвакуированы 28 жителей. Кроме того, пожарные успели спасти еще трех человек, один из которых пострадал и был госпитализирован.
При осмотре в сгоревшей квартире нашли погибшего человека. Причины возгорания устанавливаются.
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