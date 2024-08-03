В пятницу задержаны девять пьяных водителей и двое водителей, находившихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Девять задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им грозит уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.
Два из этих уголовных процессов начаты по факту управления транспортным средством под воздействием наркотических веществ.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 486 постановлений об административных правонарушениях.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit