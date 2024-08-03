В пятницу задержаны девять пьяных водителей и двое водителей, находившихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Девять задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им грозит уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.

Два из этих уголовных процессов начаты по факту управления транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 486 постановлений об административных правонарушениях.

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