По данным управления полиции Литвы, 3 августа, около 16.35, в Тракайском районе, недалеко от аэродрома упал планер.

По предварительным данным, в результаты авиакатастрофы серьезно пострадал 45-летний гражданин Украины, управлявший летательным аппаратом. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу: у него констатированы многочисленные переломы конечностей.

О происшествии полиции и спасателям сообщил проезжавший мимо водитель, увидевший падение, а также владелец участка, во дворе которого упал планер.

К моменту прибытия медиков пострадавший находился в сознании, но с трудом ориентировался в окружающей обстановке.

Предполагается, что авария произошла из-за низкой скорости. Обстоятельства происшествия выясняются.

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