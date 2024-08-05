По информации пресс-центра Госполиции, 14 июля Рижское Зиемельское управление полиции получила сигнал о бытовом конфликте между матерью и сыном, который перерос в захват заложницы.

Чтобы освободить женщину, полиция привлекла переговорщика и тактическую группу спецбатальона OMEGA, спецназ полиции и сотрудников Рижского Зиемельского управления полиции. Общими усилиями женщину освободили, а ее сына задержали.

Как пояснили в полиции, 14 июля, около 11.00 полиция получила сигнал из микрорайона Тейка: соседи услышали подозрительный шум и крики в одной из квартир на первом этаже.

По указанному адресу направились полицейские. Заметив стражей порядка, мужчина 1983 г.р., находившийся в квартире в состоянии наркотического опьянения, стал угрожать через окно, что убьет и себя, и свою мать, если полиция надумает зайти в дом. После этого он взял в заложницы свою мать и стоял возле нее с ножом.

Реагируя на ситуацию, на место происшествия прибыл спецназ полиции, а также сотрудники Бюро уголовной полиции Рижского Зиемельского управления полиции. Кроме того, был приглашен переговорщик и тактическая группа спецбатальона Omega.

В ходе успешной операции заложницу удалось освободить, а подозреваемого задержать. К счастью, женщина не пострадала.

Известно, что задержанный ранее судим за кражи и ограбления. 15 июля суд выдал санкцию на его арест.

Полиция начала уголовный процесс по ч.1. ст.154 Уголовного закона Латвии.

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