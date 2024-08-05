Сотрудники Управления таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) задержали гражданина и гражданку Литвы за попытку нелегальной перевозки наркотического вещества через границу.

Как отметили в пресс-центре VID, в июле сотрудники Службы госдоходов проводили в приграничной зоне контрольные мероприятия, в ходе которых был остановлен автомобиль

Mersedes Benz с литовскими номерами. Машина направлялась от Салацгривы в сторону границы Эстонии. И водитель, и его пассажирка оказались гражданами Литвы.

Проверка проводилась с участием кинолога и служебной собаки, которая обнаружила в багажном отделении сумку, где были спрятаны 10 пакетов с бурым веществом растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что литовцы провозили 9921, 1 гр каннабиса.

По делу был начат уголовный процесс сразу по четырем статьям Уголовного закона Латвии. Оба задержанных помещены под арест. Следствие по делу продолжается.

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