Сотрудники Управления таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) задержали гражданина и гражданку Литвы за попытку нелегальной перевозки наркотического вещества через границу.

Как отметили в пресс-центре VID, в июле сотрудники Службы госдоходов проводили в приграничной зоне контрольные мероприятия, в ходе которых был остановлен автомобиль

Mersedes Benz с литовскими номерами. Машина направлялась от Салацгривы в сторону границы Эстонии. И водитель, и его пассажирка оказались гражданами Литвы.

Проверка проводилась с участием кинолога и служебной собаки, которая обнаружила в багажном отделении сумку, где были спрятаны 10 пакетов с бурым веществом растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что литовцы провозили 9921, 1 гр каннабиса.

По делу был начат уголовный процесс сразу по четырем статьям Уголовного закона Латвии. Оба задержанных помещены под арест. Следствие по делу продолжается.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit