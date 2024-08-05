Полиция Тельшяйского района Литвы ведет предварительное следствие по делу о мошенничестве и другим преступлениям, и обращается к жителям Латвии за помощью в расследовании дела.

На данный момент установлено, что 7 февраля 2024 года со счета жертвы было незаконно снято 2881, 64 евро. В тот же день в Риге, в одном из магазинов на улице Бривибас мошенники приобрели на эти деньги два мобильных телефона iPhone 15 Pro Max.

Если вы опознали этого человека или знаете, где он может находиться, просьба сообщать в полицию Литвы: +370 (700) 61262 или +370 (41) 523614. Также можно писать на электронные адреса: neringa.buivydiene@policija.lt или marius.fokas@prokuraturos.lt.

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